Al Museo delle Genti d'Abruzzo la 26° edizione di Abruzzo Sposi

Molto ambizioso e soprattutto innovativo il progetto che Nora Liberi, Presidente dell’Associazione pescarese AronLove, porterà al Museo delle Genti d’Abruzzo col patrocinio del Comune di Pescara. Nel prestigioso luogo al centro della città, meta ambita per entrare nel vivo delle tradizioni abruzzesi, per Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre, verrà allestita la ventiseiesima edizione del Salone Nazionale Abruzzo Sposi, la creatura di Nora Liberi, l’imprenditrice pescarese dalla professionalità collaudata nel mondo dei matrimoni, che si avvarrà anche questa volta del coordinamento e dell’organizzazione fieristica di Girasole Eventi srl. Una conferma rispetto all’edizione precedente che ha riscontrato un alto livello di consenso e apprezzamento dalle aziende espositrici e dalle coppie.

Stesso format vincente, dunque, per enfatizzare e consolidare un modello di expo dove l’esclusività e l’interattività non sono solo parole, ma un effettivo esempio rivoluzionario che intende offrire alle esigenze dei futuri sposi chiare e istantanee risposte e alle aziende un riscontro effettivo al proprio investimento.

Anche quest’anno, dunque, l’accesso alla fiera sarà riservato esclusivamente alle coppie che hanno fatto richiesta di partecipare esprimendo le loro esigenze e indirizzati quindi in modo mirato verso spazi espositivi, workshop, trunkshow, sale interattive di effettivo interesse, con appuntamenti calendarizzati per tempo.

Ma la novità di rilievo per questo 2022 è il nuovo progetto concepito da Nora Liberi, sempre attenta alle nuove tendenze del mercato wedding che vede l’Italia tra le più gettonate destinazioni scelte da coppie straniere. È in forte crescita la domanda da parte degli operatori esteri di celebrare le nozze di coppie straniere sul territorio italiano visto come una meta turistica unica e senza eguali, da vedere assolutamente almeno uno volta nella vita. E perché no allora per il giorno più bello?

L’Italia è considerata, quindi, non solo come culla della cultura ma anche del buon cibo, del bel paesaggio e dell’amore. A seguito di un esame preciso e approfondito del fenomeno, l’associazione AronLove condotta dall’imprenditrice pescarese, e supportata da Girasole Eventi srl e da una società inglese specializzata nel settore, dal 24 al 28 Ottobre darà vita al progetto “Destination Weddings Tourism” che vedrà protagonisti il territorio abruzzese e le sue risorse eccellenti. In questi quattro giorni 20 buyer internazionali, saranno ospitati gratuitamente in Abruzzo per partecipare a un programma vario e intenso.

All’inaugurazione ufficiale nella serata del 25 Ottobre seguiranno le prime due giornate nella Sala Giovanni Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo, con i 320 incontri mirati tra i buyer e i 40 operatori abruzzesi che hanno accettato di essere coinvolti nel progetto. La giornata successiva sarà dedicata ai sopralluoghi delle location abruzzesi e per la quarta è stato organizzato un tour esperienziale per conoscere la versatilità delle destinazioni turistiche applicate al settore dei matrimoni stranieri. Nell’ultima sera di permanenza del buyer sarà organizzata una cena di gala alla presenza delle autorità̀ che chiuderà il workshop b2b.