Rilascio passaporto: gli Uffici della Questura di Pescara saranno aperti anche domani

Per i cittadini che dovranno partire con una certa urgenza e richiedere il passaporto, gli uffici della Questura di Pescara saranno aperti anche domani, sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 per coloro che non sono riusciti a prenotare l'appuntamento attraverso la piattaforma online “Passaporto Elettronico”.

COME SI RICHIEDE IL PASSAPORTO

Una volta effettuata la prenotazione attraverso la Questura della propria residenza, il cittadino dovrà presentarsi portando con se i diversi documenti: il modulo di richiesta di passaporto per maggiorenni (compilabile attraverso la piattaforma online “Passaporto Elettronico” oppure stampando il pdf) con i relativi dati anagrafici. Successivamente il cittadino dovrà presentare una marca da bollo da euro 73,50, un versamento di euro 42,50 esclusivamente mediante bollettino postale al conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro- causale: “importo per rilascio del passaporto elettronico”.

Oltre i medesimi pagamenti andranno allegate anche due fotografie identiche, delle quali una legalizzata qualora la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato, recenti, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco (normativa ICAO) ed una documento d'identità valido del richiedente.

MODULO DI RICHIESTA DI PASSAPORTI PER MAGGIORENNI