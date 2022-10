Da mercoledì 26 ottobre le telecamere T-Red entreranno in funzione

Il dirigente del Settore mobilità del Comune di Pescara, Giuliano Rossi firmerà il prossimo mercoledì 26 ottobre l'ordinanza che renderà operativa il sistema di controllo elettronico delle nuove telecamere T-Red installate settimane presso Viale Primo Vere, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Italia e tra Viale D'Annunzio e Via Conte di Ruvo.

Già operative da diverse settimane quelle piazzate in Via Tiburtina (incrocio Via Stradonetto), Via Ferrari (incrocio Via Michelangelo) e Via Tirino tra Via San Donato e Strada Colle Renazzo.

“Abbiamo voluto informare la cittadinanza con largo anticipo – così il vice sindaco Gianni Santilli – affinché tutti siano a conoscenza che da mercoledì il T-Red sanzionerà gli automobilisti che non rispettano le regole del codice della strada con comportamenti irresponsabili e pericolosi. Gli incroci interessati sono quelli di piazza Duca d’Aosta, di via Conte di Ruvo con via Gabriele d’Annunzio e di piazzale Le Laudi e viale Primo Vere.”

l sistema T-Red prevede sensori nell'asfalto situati prima e dopo la linea di arresto del semaforo. Essi si attivano solo con il rosso (non con il giallo) e gli strumenti di ripresa scattano la prima foto quando il veicolo attraversa i sensori posti prima della linea di arresto e la seconda quando il veicolo attraversa il sensore presente dopo la linea di arresto. L’avvenuta violazione viene comprovata ritraendo la luce rossa del semaforo e il veicolo in transito. Le foto e il video del sistema sono quindi sottoposti al personale della Polizia Municipale che li convalidano procedendo alla notifica della sanzione amministrativa, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.