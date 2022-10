Poste Italiane: il 25 e 27 ottobre in Abruzzo due webinar gratuiti per il Mese dell'Educazione Finanziaria

Poste Italiane partecipa alla quinta edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2022 e #PrenditiCuraDelTuoFuturo) e per l'occasione, anche in Abruzzo, promuove eventi formativi, in modalità webinar, con l'obiettivo di aiutare i cittadini a disporre al meglio dei propri risparmi e soprattutto scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e accantonare risorse ai fini previdenziali.

I prossimi eventi sono previsti nelle giornate di domani, martedì 25 ottobre, e di giovedì 27 ottobre. Per iscriversi basta andare sul sito dedicato https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi e compilare online un semplice modulo di adesione.

Il calendario completo degli appuntamenti del "Mese dell'Educazione Finanziaria", oltre che sul sito dedicato, è disponibile anche sul portale dell'iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2022 - Quello che conta).

Il programma didattico è curato dal team di esperti di Poste Italiane e le lezioni, online, gratuite e aperte a tutti, affronteranno con linguaggio chiaro tematiche di natura economica e finanziaria e focus su pianificazione finanziaria, risparmio e investimenti, protezione e previdenza complementare.

Anche questa nuova iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.