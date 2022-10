Città Sant’Angelo inclusa nel Progetto Bandiera Abruzzo

Questa mattina il Sindaco angolano Matteo Perazzetti, alla presenza del Presidente regionale Marco Marsilio e delle autorità locali interessate, ha partecipato alla conferenza stampa dedicata al Progetto “Bandiera Abruzzo” relativo al potenziamento delle infrastrutture del ciclo idrico regionale, tenutasi presso l'Aurum di Pescara per discutere alcuni temi importanti per il nostro territorio, quali la carenza idrica dovuta ai cambiamenti climatici e alle disfunzioni presenti nelle attuali infrastrutture. Gli interventi si occuperanno di potenziare il potabilizzatore di Val Vomano per portare più acqua nel serbatoio, nello specifico la fornitura verrà incrementata di 700 litri al secondo.

In questo progetto, che toccherà diversi comuni dal teramano al chietino, è stata inclusa Città Sant'Angelo, risolvendo l'annosa questione della mancanza di acqua che da anni affligge il territorio. Per l'Abruzzo, ma soprattutto per il litorale, la fornitura di acqua è fondamentale, anche in vista della stagione turistica. L'obiettivo sarà quindi quello di creare una rete idrica efficiente ed interconnessa capace di garantire un afflusso di acqua anche in condizioni ostili. Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: