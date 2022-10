Montesilvano: una delegazione del Comune di Lahnstein in visita a Palazzo di CittÃ 

Una delegazione del Comune di Lahnstein (Germania) guidata dal consigliere Christian Muller, ha fatto visita ieri mattina al Comune di Montesilvano. Il gruppo è stato accolto in sala consiliare dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore al Turismo Deborah Comardi e dai consiglieri componenti delle commissioni Turismo e Affari Istituzionali, guidate dai presidenti Adriano Tocco e Feliciano D'Ignazio, con l'obiettivo di rinnovare l'amicizia tra le due città, nell'ambito del gemellaggio tra i due Comuni.

Presenti anche i consiglieri Raffaele Panichella e Marco Forconi della commissione Gemellaggi. Ad accogliere gli ospiti di Lahnstein anche alcuni musicisti della Scuola Civica di Musica e Teatro, guidati da Melanie Budde al violino e da Alfonso Giancaterina al clarinetto, che hanno eseguito dei brani di Brahms e Gardel.

"Con piacere abbiamo ospitato gli amici del Comune di Lahnstein - ha dichiarato il sindaco De Martinis -. Il consigliere Muller e alcuni cittadini sono a Montesilvano per una visita turistica in città e in alcune località della regione. Ringrazio per il bellissimo dono ricevuto, un libro con le immagini fotografiche di questa città che spero presto di poter visitare. C'è interesse a consolidare i rapporti intrapresi in questi anni, soprattutto in un periodo come quello che l'Europa sta attraversando.

Questo scambio turistico, commerciale e culturale ha coinvolto anche negli anni passati le scuole con l'intento di favorire gli scambi tra le famiglie montesilvanesi e quelle tedesche. Questo rapporto ha consentito di conoscere e approfondire, strada facendo, i costumi e le tradizioni di un popolo distante da noi, ma che sentiamo ormai vicino e con il quale siamo legati da un sincero affetto".