Il Benevento Calcio in ritiro in Abruzzo. Ecco dove

Il Benevento, squadra militante in Serie B, da ieri è in ritiro in Abruzzo. La decisione di questa “punizione” è stata presa dalla dirigenza campana dopo il k.o. subìto in casa del Como (2-1) ed una posizione di classifica del tutto inaspettata (quintultimo con soli 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La squadra di Fabio Cannavaro, Campione del Mondo della Nazionale Italiana nel 2006 ed ultimo italiano ad aver vinto il Pallone D'Oro, alloggerà presso l'Hotel Hemirtage di Silvi Marina mentre gli allenamenti si svolgeranno presso il Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.