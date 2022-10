Proseguono i lavori sulla strada, marciapiede e pista ciclabile di Via Regina Margherita

Proseguono senza sosta i lavori della pista ciclabile in Via Margherita. A comunicarlo è stato il sindaco Carlo Masci attraverso delle foto pubblicate sul proprio account Facebook.

Secondo il primo Cittadino i lavori della pista adibita ai ciclisti che collegherà con Piazza Salotto dovrebbero terminare entro le festività natalizie. Inoltre Masci ha fatto presente le condizioni dei tubi dei sottoservizi dal momento che si effettuano le scavature per l'inizio dei nuovi lavori, non solo in Via Regina Margherita ma anche in Via Pepe e via De Revel. Queste le parole di Masci:

“Proseguono i lavori di riqualificazione della strada, della pista ciclabile e del marciapiede di viale Regina Margherita. Se tutto andrà bene, prima di Natale avremo sistemato al meglio il viale che ci accompagna a piazza salotto. Guardate in che condizioni erano i tubi dei sottoservizi? Purtroppo quella è la condizione che troviamo ogni volta che scaviamo, da fosso bardet, sotto via Pepe o via De Revel, a tutte le altre vie. Per questo, forse, in passato i lavori sotto terra si rinviavano di anno in anno.

Adesso li facciamo, la città merita attenzioni, per quello che si vede, ma ancora di più per quello che non di vede.”