Il magazine "ViaggiIn" indica Pescara tra le 16 mete incantevoli dove trascorrere le vacanze a giugno 2023

Pescara è stata indicata dal magazine "ViaggIn" tra le 16 mete incantevoli dove trascorrere le vacanze a giugno 2023. La nostra città, illustrata come <<incantevole città di mare>> è stata collocata al terzo posto alle spalle di Stoccolma in Svezia ed il Vietnam.

Successivamente troviamo le notti bianche del Canada, i Caraibi, l'Indonesia, la Sardegna, i Parchi divertimento e nuovamente l'Abruzzo, questa volta con il lago di Scanno per poi leggere mete europee come il Portogallo, Bulgaria, di nuovo in Italia presso Torre San Giovanni (Puglia), l'Isola D'Elba, il Cammino di San Francesco, il Monte di Procida e l'Isola di Vivara (Napoli). Queste le parole del Sindaco Carlo Masci su Facebook:

"Certo, leggere che Pescara è indicata dal magazine "ViaggIn" tra le 16 mete incantevoli dove trascorrere una vacanza a giugno 2023, come terza meta dopo Stoccolma e le spiagge del Vietnam, con la definizione <>, la nostra ricchezza. Non lo diciamo, però, che anche oggi, 31 ottobre, il sindaco di Pescara si è fatto una bella nuotata in mare, altrimenti suscitiamo troppa invidia."

DOVE ANDARE IN VACANZA A GIUGNO 2023 (MAGAZINE “ViaggIn”)

Stoccolma in Svezia; Il Vietnam e le sue meravigliose spiagge; Pescara incantevole città di mare; Le notti bianche in Canada; I Caraibi nel mese di giugno; Un paradiso chiamato Indonesia; La Sardegna e il suo mare; I Parchi divertimento a giugno; Il Lago di Scanno in Abruzzo; Alla scoperta del Portogallo; Varna in Bugaria; Torre San Giovanni in Puglia; L'Isola D'Elba in Toscana; Il Cammino di San Francesco; Monte in Procida; Isola di Vivara.