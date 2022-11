Limite di 30 km/h su tutta Pescara, la replica di Masci: "Mai detta una cosa del genere"

Con un post su Facebook il Sindaco Carlo Masci ha risposto alle polemiche sul nuovo limite di velocità (30 km/h) su Viale Marconi.

Secondo alcuni quotidiani il Primo Cittadino avrebbe dichiarato di voler inserire la medesima misura su tutta Pescara. Questo il post del Sindaco:

“Leggo su locandine, titoli di giornali e social che io avrei dichiarato che a breve su tutta Pescara ci sarà il limite di 30 km orari come a Bologna. NON HO MAI DETTO UNA COSA DEL GENERE-afferma Masci-ho soltanto messo a confronto le polemiche dei soliti noti sul limite 30, introdotto su via Marconi, così come richiesto dalla Fiab, con la scelta del sindaco di Bologna di far diventare la città delle due torri la prima con il limite 30 su tutto il territorio, peraltro anticipando il dibattito in corso a livello nazionale di modifica del codice della strada in tal senso. Io ho soltanto detto che questa misura, a seguito della modifica del codice della strada, potrebbe essere presto applicata in tutte le città d'Italia.

A Pescara-continua Masci-non c'è nessuna idea o previsione di introdurre il limite 30 su tutto il territorio , salvo che il codice della strada lo imponga in tutta Italia. Chi dice il contrario ha totalmente stravolto il mio pensiero.”