Guardiagrele apre simbolicamente la Porta del Parco della Maiella

Una cerimonia simbolica, semplice, ma piena di significati e che vuole proporre nuove prospettive di valorizzazione territoriale, quella che si terrà sabato 12 novembre a Guardiagrele per "aprire" la Porta del Parco Nazionale della Maiella e "Maiella Geopark" dell'Unesco, nella città sede ufficiale dell'istituzione più prestigiosa di protezione della biodiversità in Abruzzo, insieme al Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise e al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.



La cerimonia, denominata "Riprendiamoci la Maiella in tutti i sensi" e che si terrà nella sede del Municipio, con inizio alle ore 10:00m, corona una prima forma di collaborazione istituzionale e culturale tra la FIGE (Federazione Italiana Giornalisti Enogastronomici), con sede a Chieti, e il Comune di Guardiagrele, con la presentazione ufficiale del "Manifesto della Sensualità". L'obiettivo è rivitalizzare le comunità delle nostre montagne ed esaltare la "capacità attrattiva della natura" che "grazie ai fiori, alle erbe, e alle piante" fa sì che tutti "siamo i profumi che respiriamo e le emozioni che diffondiamo", in un'area naturalistica, come quella della Maiella, che offre a chi la frequenta un fascino sensoriale incredibile, legato a tutti i sensi, sesto compreso, quello dell'intuizione".



Appuntamento, quindi, alle ore 10:00, nel Chiostro del Municipio di Guardiagrele per l'inaugurazione della Mostra pittorica: "I Colori della Maiella", con esposizione di opere di Sabrina D'Angelo, Marilena Santomaggio, Valeria Verlengia e Iryna Scherbakova.

Interventi del Sindaco Donatello Di Prinzio, Massimo Pasqualone, critico d'arte, Gianfranco Marsibilio, Presidente della Mostra dell'Artigianato.



Alle ore 11:00, nella Sala Consiliare del Comune di Guardiagrele, è prevista la presentazione del "Manifesto della Sensualità", con interventi di Donatello Di Prinzio, Donato Fioriti, Segretario aggiunto della UNARGA-FNSI, Ugo Iezzi, presidente della FIGE, Mario Palmerio, ex Sindaco e Direttore del periodico "Aelion", Massimo Pasqualone, Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Maiella, con coda "poetica" a cura del giornalista e storico Mario D'Alessandro.



Colonna sonora affidata alle musiche di "Abruzzo Clarinet Ensemble" composto da Marcello Di Millo, Manuele Filoso, Leontino Iezzi.