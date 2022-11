"Percorsi d'arte contemporanea", giovedì l'inaugurazione al Museo delle Genti d'Abruzzo

Inaugurazione serale e ritorno all'asta completamente in presenza. "Percorsi d'Arte contemporanea" riprende il suo cammino recuperando, nell'edizione 2022, ampiezza e respiro. La sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo ospiterà, da giovedì 10 novembre e fino al 3 dicembre le opere donate da settantacinque artisti.

"Nel 2022 l'asta torna finalmente totalmente in presenza - ricorda il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo. Emilio Della Cagna - l'esperienza della piattaforma online è stata valida e positiva, ma tornare a vivere un rapporto tangibile con l'arte costituisce, per noi, un grande traguardo. Una condivisione diretta, non intermediata, che restituisce ai musei stessi tutto il loro valore sociale".

Saranno esposte 80 opere uniche: si tratta di pezzi che gli artisti hanno donato per contribuire a finanziare i progetti culturali della Fondazione Genti d'Abruzzo e, per questa ragione, all'acquisto delle opere d'arte non sarà applicata alcuna commissione.

Di particolare rilievo la presenza delle opere di importanti Maestri del Novecento italiano come Piero Gilardi, Matteo Basilé, Alberto Biasi, Corrado Bonomi, Gianni Celle, Lamberto Correggiari, Vanni Cuoghi, Angelo Formica, Mimmo Iacopino e degli artisti abruzzesi Pino Procopio, Lucio Rosato, Rocco Sambenedetto, Pep Marchegiani, Tommaso Cascella, Lea Contestabile, Dino Colalongo, Paolo Dell'Elce, Iacopo Pasqui.

“<<Percorsi d'arte contemporanea”>>è la mostra che raccoglie tutte le donazioni degli artisti che hanno esposto nelle nostre sale e di quegli amici del museo che hanno legato la loro generosità anche al nostro sostegno. - ricorda la direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo Letizia Lizza - Si tratta di artisti importanti nel panorama nazionale della pittura, della scultura e anche della fotografia. Il nostro è un appuntamento particolarmente amato dai collezionisti anche perché nasce dall'incontro di sensibilità diverse, tutte unite però da un'unica passione".

Il coordinamento generale è di Antonella Giancaterino; la curatrice della mostra è Alessandra Moscianese, il supporto logistico per gli allestimenti è di Francesco Perozzi. L'asta sarà battuta come sempre da Roberto Rodriguez