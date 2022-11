Riqualificato il Fosso Vallelunga

Questa mattina è iniziata la riqualificazione del Fosso di Vallelunga di Pescara Sud. Attesa la nidificazione e lo sviluppo del Germano Reale e degli altri volatili acquatici, il Comune è intervenuto per la riqualificazione del fosso. Così il Sindaco Carlo Masci su Facebook:

"Proseguiamo la bonifica dei fossi di Pescara. Oggi abbiamo cominciato la pulizia di Fosso Vallelunga. Dopo aver atteso la nidificazione e lo sviluppo del Germano Reale e degli altri volatili acquatici, adesso possiamo intervenire senza creare problemi alla loro riproduzione.

Mi dispiace che qualche cittadino-sottolinea il Sindaco-non conoscendo i motivi per cui abbiamo effettuato l'operazione in questo periodo, con la supervisione dei carabinieri forestali, non ha perso l'occasione di criticare "l'apparente ritardo". Facciamo tutto nel tempo giusto."