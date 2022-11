Via Tavo: uomo arrestato per evasione dai domiciliari e droga

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato in Via Tavo un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio ed evasione.

La Squadra, dopo essersi recata nell'abitazione per un controllo, non ha trovato l'uomo agli arresti domiciliari. Scattate le ricerche, il medesimo è stato rintracciato poco dopo in strada.

Gli agenti, dopo aver visto il nervosismo dell'uomo hanno deciso di perquisire la casa grazie al supporto dei cani antidroga. In casa sono stati trovati 160 grammi di cocaina ed eroina e materiale usato per per il confezionamento delle dosi.