Via Colle Innamorati, forse servono rallentatori vicino la scuola dell'infanzia?

Auto che sfrecciano ad alta velocità nelle due direzioni di via Colle Innamorati. I residenti della zona non sono nuovi a queste scene lungo tutto il tratto di una delle due arterie principali della zona Colli di Pescara.

La strada, che in alcuni tratti è particolarmente stretta, viene percorsa quotidianamente da un gran numero di automobili che, in alcuni tratti, sono costrette anche a fermarsi per poter transitare in sicurezza.

Soprattutto durante gli orari di entrata/uscita della scuola dell'infanzia di via Colle Innamorati spesso capita di vedere genitori preoccupati lamentarsi per la velocità con cui alcune automobili percorrono il tratto antistante l'ingresso della scuola (incrocio con via Calvise).

In questa zona, data la presenza di bambini molto piccoli, sarebbe il caso che la giunta comunale provvedesse a far montare dei dossi artificiali in modo da costringere le auto a rallentare (come già fatto in via Di Sotto dove era anche stato installato il femigerato autovelox via di Sotto a Pescara ).

Inoltre, dopo varie lamentele dei genitori, fuori dalla scuola sarà presente un ausiliario del traffico per permettere l'attraversamento dei pedoni in sicurezza (come già accaduto a Largo Madonna)