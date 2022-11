Pescara-Catanzaro: big-match ad altissima quota

Sale l'attesa per il big-match di domani pomeriggio (ore 14:30) tra Pescara e Catanzaro, con i biancazzurri di mister Alberto Colombo secondi in classifica alle spalle della capolista calabrese (3 punti di distanza).

Superata quota 10 mila spettatori allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, di cui 1500 saranno tifosi ospiti provenienti dalla Calabria (per i supporters del Catanzaro messa a disposizone la Curva Sud).

Per quanto riguarda il campo nel Pescara tutti convocati per il match di domani. Nel 4-3-3 del tecnico adriatico in porta dovrebbe tornare Alessandro Plizzari, assente a Torre del Greco per infortunio. In difesa riconfermata la linea difensiva vista lunedì sera con Brosco e Boben centrali e Cancellotti terzino destro mentre Milani sulla sinistra. A centrocampo l'esperto Luca Mora assieme a Gyabuaa e Kraja (in alternativa c'è Palmiero) mentre in in attacco dovrebbe tornare Facundo Lescano dopo aver smaltito l'infortunio che lo tenuto fuori nei match contro Messina e Turris, assieme a Cuppone e Desogus (in alternativa Kolaj)

Per contro la capolista Catanzaro, mai k.o. in queste prime 14 giornate di campionato. Per l'ex Vivarini, vice allenatori dei biancazzurri dal 2004 al 2006 con Sarri e Ballardini, recuperato Sounas. In alternativa si candiderebbero ad una maglia da titolare Bombagi o l'ex Pontisso. Questa la probabile formazione dei calabresi: modulo 3-5-2 con Fulignati tra i pali; in difesa Scognamillo, Brighenti e Martinelli; Situm e Vandebutte sulle fasce con Pontisso (o Bombagi) a centrocampo assieme a Ghiom-Verna mentre in avanti Pietro Immello assieme a Biasci.

La gara sarà arbitrata dal Signor Di Marco della sezione di Campino coadiuvato dagli assistenti Bahri di Sassari e Votta di Moliterno mentre il IV Uomo sarà Bonacina di Bergamo. Queste le parole del tecnico del Pescara Alberto Colombo in conferenza stampa alla vigilia del big-match: