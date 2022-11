In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, domani pomeriggio alle ore 18:00 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Pescara sarà celebrata una Messa per ricordare le vittime di terribili femminicidi che sono avvenuti negli ultimi anni nella nostra città e in particolar modo saranno ricordare e pregate la piccola Ludovica e la sua mamma Marina, insieme alla loro famiglia, la quale auspica un’ampia partecipazione.