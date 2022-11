Mondiali in Qatar: l'abruzzese Mario Ferri invade il campo durante la gara tra Portogallo e Uruguay

L'abruzzese Mario Ferri detto “Il Falco” colpisce anche ai Mondiali in Qatar.

Durante la partita di queta sera tra Portogallo e Uruguay, al 51' il “Falco” ha fatto il suo ingresso in campo. Ferri è entrato sul terreno di gioco del Lusail Iconic Stadium con una maglietta di Superman con scritto <Save Ukraine> davanti e <Respect for iranian women>> sulla schiena. In mano il "Falco" aveva una bandiera LGBT+ date le polemiche sui diritti civili in Qatar.

Trentacinquenne di Montesilvano, Mario Ferri è noto a tutti per le sue invasioni di campo in tutto il mondo.