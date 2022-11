Formazione tecnica professionale di eccellenza

Presentazione, stamattina in conferenza stampa, dei nuovi corsi di eccellenza nelle professioni, organizzati dall’istituto Alberghiero di Pescara, da svolgere nelle ore pomeridiane extra scolastiche, per i ragazzi delle classi IV e V.

I nuovi corsi verteranno su interessanti proposte che serviranno agli studenti ad approfondire situazioni lavorative che potrebbero presentarsi al momento del lavoro.

La scuola, per quanto pronta all’aggiornamento e ad una sempre maggiore ricerca di professionalità, non può toccare tutti i punti del sistema lavorativo dove si potrebbero insediare i ragazzi diplomati alla scuola Alberghiera.

L’istituto De Cecco di Pescara, rappresenta una eccellenza formativa in ambito regionale, ma i programmi e le ore di lezione non possono coprire tutto l’arco delle possibilità lavorative dei diplomati.

Per questi motivi, la dirigente Alessandra Di Pietro, coadiuvata dallo staff di docenti delle varie materie, con l’ausilio di professionalità esterne, ha organizzato dei corsi extra lezioni, cioè volontari da seguire nel pomeriggio al di fuori delle ore curriculari.

I corsi presentati sono di vero interesse perché coinvolgono nella comunicazione realtà che operano nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione.

Questi i tre corsi in programma:

TECNICO ESPERTO IN ARTE BIANCA E GELATERIA

DURATA 50 ORE:

20 ore Panificazione: «Dalla Spiga di grano al profumo del Pane»: - ASSIPAN - Roberto D’Intino

15 ore Pasticceria: «Dolcezze d’Autore»: PASTRY CHEF- Federico Anzellotti; LADY CHEF – Giovanna Di Vincenzo

15 ore Gelateria: «Arte e tecnica del Gelato» - GELATIERI ITALIANI - Eduardo Miscia

TECNICO ESPERTO IN MIXOLOGY E CAFFETTERIA

DURATA 50 ORE:

17 ore Mixology: «Mixologist and Bartender: professionisti in Arte del Bere Miscelato»

ABI PROFESSIONAL

8 ore Incontro in azienda: «Distillati e spiriti» - KURSAAL DISTILLERIE – Elena Di Ghionno

25 ore Caffetteria: «Barista skill: l’Espresso e nuovi metodi di estrazione» - UNIVERSAL CAFFE’ – Leandro Fedele

TECNICO ESPERTO IN HOSPITALITY E PROMOZIONE TURISTICA

DURATA 50 ORE

25 ore Ricezione Alberghiera: «Accoglienza di Qualità e Ricettività Turistica»

FEDERALBERGHI – Daniela Renis

25 ore Itinerari Turistici:

«Destinazione Abruzzo: Arte, Cultura e Territorio»

FAI – Rosaria Morra – «Costruire un Itinerario Turistico»

ITINERANDO – Rossella Cioppi - «Il Turismo veicolo di promozione dell’Abruzzo»

CAMERA DI COMMERCIO –Tosca Chersich

Presenti in conferenza stampa per parlare dei corsi progettati:

Giovanna De Vincentiis Presidente regionale Lady Chef, Rosaria Morra delegata regionale dei FAI, Leandro Fedele Sommelier del Caffè, Rossella Cioppi Guida turistica e referente del progetto turistico Itinerando, Daniela Renisi Presidente FederAlberghi, Roberto D’Intino Presidente Assipan Abruzzo, Elena Di Ghionno per Kursaal Distillerie, Edoardo Miscia per Gelatieri Italiani, Massimo Urru per ABI Professional con Gabriele Pistoia e Andrea Piersante, e Federico Anzellotti Presidente della Confederazione Nazionale Pasticcieri Italiani.