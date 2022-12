Miglior città digitale: Pescara entra nella top ten

Pescara continua la propria crescita verso la “città digitale”, entrando nella top ten tra i 108 Comuni inseriti nel report ICity Rank 2022 di Forum PA.

Nei giorni scori è stato presentato un rapporto stilando la graduatoria dei Comuni Capoluogo della Penisola sulla base dell’indice di trasformazione digitale ottenuto dalla media aritmetica di otto parametri che sintetizzano 35 indicatori fondati su 150 variabili: servizi online, canali social, piattaforme abilitanti, open data, apertura, WiFi pubblico, app municipali e IoT.D degli ambiti Apertura (Pescara è quarta come Accessibilità, Responsabile della Transizione Digitale, Segnalazioni dei cittadini, Prenotazioni on line) e nella top ten degli ambiti IoT e Tecnologie di rete (Pescara prima città del Sud come informatizzazione della rete semaforica, raccolta rifiuti, illuminazione pubblica, infomobilità e gestione del verde).

Questo ambito si riferisce aal sistema dei servizi funzionali urbani che vede in vetta alla classifica a pari merito Bologna, Bolzano, Cuneo, Firenze, Mantova, Trento e Vicenza, seguite da Pescara che è l’unica città del Mezzogiorno presente.

I risvolti sono stati presentati questa mattina presso il Comune di Pescara. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco Masci,l’assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Seccia e il Direttore Generale del Comune Pierluigi Carugno