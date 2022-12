Andrea Pimpini pubblica il video dell’esibizione a Pescara: “Mentre tutto scorre” dei Negramaro

Sono passati 4 mesi dalla fine del tour di Andrea Pimpini per i festival d’Abruzzo. L’artista si è esibito a Fossacesia, Pescara per 3 date e Montesilvano per 2 date. Un tour che ha messo in risalto le doti di interprete e cantautore di Andrea Pimpini. L’artista, inoltre, a Settembre, grazie a TelesiaTV e alla Festa della Musica, è stato trasmesso per un mese con il suo singolo inedito sugli schermi dei principali aeroporti e linee metropolitane d’Italia: Milano, Roma, Brescia e Genova.



Oggi su YouTube esce il video live dell’esibizione a Pescara sulle note di “Mentre Tutto Scorre” dei Negramaro! Link: https://youtu.be/s9yBM-Cxr08



Senza ombra di dubbio, una delle esibizioni meglio riuscite: una carica live travolgente che, come si sente a fine video, ha scatenato il pubblico!



“Mentre Tutto Scorre è una canzone che per essere cantata bene richiede 3 polmoni. Ricordo ancora la paura che avevo prima di cantarla. Quando sono salito sul palco, però, come sempre, la paura ha lasciato spazio alla libidine” – Spiega Andrea



Sul profilo Instagram di Andrea, infine, è stato condiviso un video reel in cui un fan riprende uno degli schermi appartenenti al circuito TelesiaTV presenti a Roma, mentre viene trasmesso il singolo di Andrea, “Stella nel cielo”. Il video, come ben si nota, è stato registrato dalla metropolitana vicino al Circo Massimo di Roma.

Link reel: https://www.instagram.com/reel/Cim1mn2jpOa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea.