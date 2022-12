Una festa per i 30 anni della Ultrasport

Una cena per celebrare i trent’anni della Ultrasport, azienda leader e punto di riferimento sul territorio per la vendita all’ingrosso di biciclette e ricambi. L'appuntamento di venerdì sera in un ristorante a Pescara ha visto la partecipazione di una cinquantina fra clienti e amici, tutti insieme per celebrare un traguardo importante dell’azienda e per parlare di biciclette e storie di ciclismo.



La serata è stata accompagnata da letture a cura di Borracce di poesia, con scelta di brani fra aneddoti, curiosità e storia della bicicletta, dalle origini ai giorni nostri.

La Ultrasport di Maurizio Di Francesco e Marcello Sacchetti, con sede a Cepagatti, in provincia di Pescara, distribuisce i migliori marchi italiani di biciclette e ricambi e nel tempo ha conquistato un'importante fetta di mercato sul territorio di riferimento. “E’ stato un piacere ritrovarsi insieme, sempre nel segno della bicicletta, dell’allegria e del senso di comunità che trasmette” commentano i soci di Ultrasport, che con la loro attività coprono anche un altro settore, quello di ricambi speciali per auto da rally.



Fra i presenti alla cena, Bruno Marano e Nino Iervese, storici negozianti pescaresi di biciclette e custodi di storie di ciclismo, sempre pronti a condividere i loro ricordi.