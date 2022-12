I migliori consigli su come abbinare cravatta e camicia alla perfezione

Vestirsi bene significa acquisire una maggiore sicurezza in sé stessi e affrontare le sfide quotidiane con maggiore audacia e fiducia. Ovviamente, questo non vuol dire dover essere necessariamente formali in ogni occasione, ma avere buon gusto e ricercatezza nelle proprie combinazioni ripaga molto, sia in termini psicoemotivi che nel modo in cui ci si rapporta con il mondo esterno. Ci sono, poi, delle occasioni in cui avere una maggiore attenzione nei confronti del proprio aspetto è, praticamente, richiesto.

In questi casi, non basta abbinare bene i completi, dovendo avere una certa cura anche nei confronti degli accessori che si indossano. Di certo, alcuni sono meno importanti di altri, ma la loro presenza non va mai sottovalutata, così come il modo con cui vengono utilizzati. Tra gli accessori cruciali per i completi più d’impatto, soprattutto in contesti formali, però, non possiamo non citare le cravatte che, per quanto piccole e discrete per definizione, rappresentano un componente essenziale nel guardaroba di un uomo.

Le cravatte, infatti, non si limitano a decorare il collo e la camicia, anzi, esse sono un manifesto di eleganza e consapevolezza di sé e di ciò che si vuole, soprattutto quando sono di buona qualità, magari in seta. È proprio alla luce di questo che vi consigliamo vivamente di investire in cravatte in maniera adeguata, acquistando i prodotti di brand di qualità come Silvio Fiorello. Prima di procedere, però, se non siete avvezzi al mondo dei completi eleganti, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle prossime righe, per scoprire tutto ciò che c’è da sapere per abbinare perfettamente cravatta e camicia.

La cravatta giusta per ogni occasione, guida step by step

Non tutte le cravatte sono uguali. Per apparire professionali in un contesto formale, soprattutto in ambito lavorativo, bisogna selezionare la soluzione migliore tra le tante opzioni proposte sul mercato. Per un colloquio, una riunione o un qualsiasi evento che richiede un dress code particolare, dunque, è bene scegliere accessori in tinte neutre, dal nero al grigio, passando per il bordeaux, malva o blu. Le fantasie sono utilizzabili, ma in maniera sobria, altrimenti è meglio ripiegare sulla tinta unita ed un minimo di lucentezza.

Nei frangenti più casual, invece, si possono adottare cravatte con piccole stampe ripetute o loghi, per aggiungere un tocco di stile agli abiti completi o spezzati. Per un appuntamento galante, invece, la cravatta di seta rappresenta un evergreen assoluto. Per i matrimoni, è meglio scegliere le tinte unite scure o le fantasie dal design sottile.

Come abbinare la cravatta all’abito, consigli

Le cravatte vanno scelte anche in funzione della stagione. Per questo, è fondamentale selezionare materiali diversi in funzione del clima. In estate, ad esempio, il lino e il cotone sono più indicati, sebbene vadano evitati per abiti business formali. Le cravatte di seta sono, sicuramente, la soluzione più versatile. Per i colori, si può andare su tinte come il blu e l’azzurro, ma anche il giallo, l’arancione, il rosa, il lilla e il verde.

In inverno, si può adottare un modello a quadri in lana o una cravatta in seta dai motivi scuri. Le cravatte esistono anche in dimensioni diverse. Quelle slim, ad esempio, vanno adoperate in contesti casual, abbinandole a camicie sportive per le giornate di lavoro informali o gli eventi esclusivi.

Le cravatte standard, invece, hanno un look più professionale e tradizionale e vanno scelte per camicie classiche con colletti leggermente più ampi rispetto a quelle sportive. Insomma, come abbiamo visto, un accessorio come la cravatta necessita di non pochi accorgimenti, ma una volta seguiti con attenzione, si andrà sempre a colpo sicuro.