Nuovo sciopero di 24 ore per i traporti pubblici. Possibili disagi per giovedÃ¬ 15 dicembre

La TUA annuncia uno sciopero generale di 24 ore proclamato per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre 2022, dalla Confederazione Regionale CGIL Abruzzo Molise.

Per il settore del trasporto pubblico locale, è prevista l’adesione di 4 ore che potrà comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza nelle fasce dalle ore 19:30 alle ore 23:30. L'astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranvieri sarà gestita con le modalità di seguito indicate:

SERVIZI SU GOMMA

Trasporto Urbano:

Addetti di esercizio (autobus), personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, …): 4 ore dalle ore 19:30 alle ore 23:3o; Trasporto Extraurbano (esclusivamente in ambito regionale): Addetti di esercizio (autobus, ferrovie concesse), personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, …): 4 ore dalle ore 19:30 alle ore 23:30 ;

SERVIZI SU FERRO

Personale viaggiante, di stazione e Biglietterie: dalle ore 19:30 alle ore 23:30

PERSONALE A TERRA

Personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 4 ore del turno Inoltre, a causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata.