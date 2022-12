Christian De Sica risponde alle polemiche: "Nessuna offesa contro il vino abruzzese"

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del film “Natale a tutti i costi”, disponibile su Netflix dal 19 dicembre. A distanza di una settimana dall'uscita del trailer del nuovo film con protagonista Christian De Sica, l'attore romano ha risposto alle polemiche sulla sua battuta riguardante il Montepulciano (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO).

De Sica ha dichiarato di venire spesso a Pescara per i suoi spettacoli e di aver ricevuto una lettera dal Governatore della Regione Abruzzo Marsilio in merito alla sua battuta. Queste le dichiarazioni dell'attore:

"A Pescara ci vado spessissimo per fare spettacoli ed il vino abruzzese mi piace. Voglio dire al Presidente Marsilio, che mi ha scritto una lettera dove non ho ancora risposto perché stavo aspettando la conferenza stampa.

Bisogna avere un po' di pazienza per vedere il film, perché all'interno aggiungo che scherzo, che il vino è buono ed è corposo ma la scena è che i miei figli vengono a cena solo per soldi e non per affetto e dico quella frase per offendere loro e non per vino. Viva l'Abruzzo ed il vino d'Abruzzo!"