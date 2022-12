Sanità: il vaccino antinfluenzale sarà gratuito ed esteso a tutte le fasce d'età

In Abruzzo il vaccino antinfluenzale sarà esteso a tutti gratuitamente senza limiti d'età. Ad annunciarlo è stata l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì.

Le somministrazioni per le ulteriori fasce d’età potranno essere richieste ed effettuate esclusivamente negli ambulatori vaccinali delle Asl, secondo modalità organizzative che saranno definite dalle aziende sanitarie e indicate sui rispettivi siti web.

“L’alta diffusione dell’influenza nella nostra regione – spiega l'assessore Verì – e la concomitante circolazione del Covid, ci hanno spinto ad allargare la platea delle vaccinazioni antinfluenzali gratuite.

Questo sia per rafforzare la protezione ed evitare complicanze relative ad un virus influenzale quest’anno particolarmente aggressivo, sia per semplificare la diagnosi e la presa in carico differenziata dei casi sospetti”.