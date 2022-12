L'Associazione Culturale Fontevecchia di Spoltore consegna 600 chili di tappi alla Confraternita della Misericordia di Pescara

Ben 100 contenitori, tra buste e bidoni, pieni zeppi di 600 chili di tappi di plastica sono stati consegnati, come da tradizione, dall’Associazione culturale Fontevecchia di Spoltore alla Confraternita della Misericordia di Pescara, per contribuire alla raccolta che, nel corso dell’anno, permetterà l’acquisto carrozzine da destinare ai vari reparti dell’Ospedale civile di Pescara, di defibrillatori per Istituti scolastici e aziende e altri presidi sanitari d’emergenza.

Ad accogliere il prezioso carico natalizio, nella sede di via delle Fornaci, sono stati i volontari della Misericordia, con Guido Di Carlo, alias ‘nonno Tappo’, con il vicepresidente del Consiglio comunale Berardino Fiorilli, socio storico della Misericordia, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il consigliere comunale delegato alla Cultura del Comune di Spoltore Angela Scurti, il consigliere comunale di Pescara Alessio Di Pasquale, la governatrice della Misericordia Cristina D’Angelo con il Direttivo e i numerosi volontari delle due Associazioni, oltre ad alcuni cittadini che hanno contribuito alla raccolta.

“Lo spirito e la mission sociale dell’Associazione Fontevecchia – ha ricordato il Presidente Luciano Troiano – sono quelli di recuperare le tradizioni più autentiche dei nostri luoghi, ma non solo: la nostra Associazione nel corso dell’anno porta avanti anche altre iniziative di solidarietà e di supporto nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile della propria vita, una malattia, un disagio economico. E ogni anno cresce lo spirito di solidarietà attorno alla nostra Associazione che ci ha consentito, anche nell’edizione 2022, di moltiplicare il nostro impegno e incrementare ulteriormente la raccolta dei tappi della solidarietà per dare il nostro contributo all’attività della Misericordia di Pescara con la quale quest’anno acquisteremo ancora una volta carrozzine per strutture sanitarie e defibrillatori. Nel 2020 avevamo raccolto 210 chili di tappi di plastica, nel 2021 siamo saliti a 300 chili, quest’anno siamo saliti a 600 chili distribuiti in 100 contenitori”.

“Per il settimo anno consecutivo – ha aggiunto il consigliere comunale e socio Misericordia Fiorilli – si rinnova la partnership tra la Misericordia e l’Associazione Fontevecchia, unite nel portare avanti un progetto, ideato dal nostro volontario ‘nonno Tappo-Guido Di Carlo’ che ci consente di portare la solidarietà nei luoghi in cui più ce n’è bisogno”.

Alla raccolta dei 600 chili di tappi per il 2022 hanno contribuito l’Associazione ‘Beato Marco D’Aviano’ di Renato e Patrizia Manzo, l’Associazione ‘Pescara nel Cuore’ con il Presidente Mattia Cervoni, il B&B The Bed di Pescara, il ristorante ‘Farina del mio Sacco’ di Montesilvano, l’Associazione ‘Camminando Insieme’ di Chieti con Antonio Martorella e Patrizia Bottini, il B&B The Garden di Pescara, la Pizzeria California di Pescara, e poi tantissimi privati tra cui il dottor Mario Sciarretta, Daniele Sabatini, Maria Carmela Sardini di Spoltore, Giovanni e Michela Simeone, Josè Alberto Palestini e Gabriella Ricci, Lina Bufarale di Pescara, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Pescara, i volontari della Lilt-Lega Italiana Lotta contro i Tumori con la vicepresidente Milena Grosoli, Alan D’Orazio, Gianpiero e Silvia Iezzi.