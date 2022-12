Minaccia la cassiera con un coltello all'interno del negozio "Acqua & Sapone": arrestato rapinatore

Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17:00, un rapinatore ha fatto irruzione all'interno del negozio “Acqua & Sapone” di via San Donato con un coltello in mano e minacciando la commessa, portandosi via i soldi all'interno della cassa fuggendo a piedi ed inseguito dal direttore che ha chiamato il 113.

Le pattuglie della Squadra Volante e Mobile hanno individuato l'abitazione dove il ladro si era nascosto, è stata fatta irruzione e il rapinatore è stato bloccato con il ritrovamento dei vestiti, del coltello e della somma asportata.

Le stesse modalità di rapina erano già state effettuate dallo stesso rapinatore in un altro negozio di Pescara, sempre nella stessa zona di San Donato, ovvero l'Eurospin di Via Aldo Moro.