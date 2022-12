Pescara Calcio, Lescano: "Sono arrabbiato. Non so per quale motivo non sto giocando"

E' un momento delicato in casa Pescara. Dopo il k.o. casalingo contro il Picerno (0-1) ed una prestazione molto sottotono, i biancazzurri torneranno in campo venerdì allo stadio Partenio contro l'Avellino di Rastelli (ore 17:30) per l'ultimo match del 2022.

L'attaccante Facundo Lescano non sta trovando spazio. Oggi pomeriggio, in occasione della partnership tra la società biancazzurra ed il Gutha Store di Via Firenze, l'argentino è stato intervistato a Rete8, dichiarando di essere molto arrabbiato a causa di questo scarso minutaggio nelle ultime partite. Queste le sue dichiarazioni:

"Non sono molto contento di questo mio momento, anche se sto trovando poco spazio in allenamento vado forte e sto cercando di dare il massimo. Ieri sono entrato in un momento in cui la partita non dico fosse decisa ma c'era confusione in campo. Per quanto riguarda la partita di venerdì bisognerà dare un segnale forte non con le parole ma con i fatti. So che i tifosi del Pescara sentono molto la partita di Avellino così come quella di Foggia. Se dovessi giocare spero di ripetermi e dare una gioia prima di Natale.

Non mi sono chiesto per quale motivo non abbia spazio. A Pescara i tifosi si fanno sentire e spesso mi capitano di ricevere tanti messaggi, anche per strada mi chiedono se stia male oppure abbia la testa altrove.

Queste cose non mi piacciono perché al Pescara ho sempre dato disponibilità dal primo giorno rifiutando altre piazze. Dopo aver fatto 8 gol e 6 assist dopo le tre sconfitte tra virgolette sono stato fatto fuori. Non penso di essermi mai comportato male né con i compagni, società e allenatore. Sono arrabbiato, ci sta la scelta tecnica ma non tutto quello che viene detto dietro.

Mi alleno sapendo che i miei compagni mi vogliono bene così come io ne voglio a loro. Spero di avere spazio tornando a dare una mano così come ho fatto. Non ho parlato il mister, non penso che debba dare spiegazioni ad un calciatore o ad un’altra persona. Il calciatore fa il calciatore provando a dare il massimo mentre l’allenatore fa le scelte, noi siamo i tesserati e dobbiamo rispettarle, c’è un allenatore che comanda e noi dobbiamo stare alle sue scelte. Non c’è stato nessun tipo di litigio o esclusione ma scelte tecniche che io rispetto e vado avanti sulla mia strada.

Mercato? Non lo so. Mai detto di voler andare via, sono arrivato da poco. Può succedere qualunque cosa. Sto bene qui, la gente mi vuole ben, ho avuto le mie occasioni per giocare facendo gol, ho fatto le miei prestazioni. Adesso ci sarà questo momento ma al mercato non ci penso perché venerdì avremo una partita difficilissima. Fino a quando starò qui darò tutto per questa maglia. Tante volte le decisioni vengono prese insieme e per adesso sto bene qua.”