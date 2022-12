Pescara sempre più in crisi: all'Adriatico passa il Picerno (0-1)

Allo stadio Adriatico il Pescara incassa la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, la terza tra le mura amiche. A vincere è stato il Picerno dell'ex Francesco Dettori, in biancazzurro nella stagione 2009-10 culminata con la promozione in Serie B) per 0-1 grazie ad un calcio di rigore trasformato da D'Angelo.

Il Delfino non sa più vincere in casa, basti pensare che l'ultimo successo tra le mura amiche risale allo scorso 13 novembre contro il Messina (1-0 gol di Vergani) poi i k.o. interni contro la capolista Catanzaro (0-3) e Taranto (0-2).

Un Pescara nettamente in involuzione, incapace di creare pericoli nella retroguardia lucana (unico tiro nello specchio della porta quello di Tupta dal limite dell'area) poi un assalto nei minuti finali a caccia del pareggio. Con questo k.o. i biancazzurri si allontanano sempre di più dal secondo posto (-7 punti dal Crotone vittorioso 2-3 contro il Giugliano).

TABELLINO

PESCARA-PICERNO 0-1

MARCATORI: 63’ D’Angelo su rigore (PI)

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Milani, Boben, Brosco, Cancellotti (75’Crescenzi); Gyabuaa (64’ Tupta), Mora, Aloi; Vergani (75’ Lescano), Desogus (75’ Kolaj), Cuppone (55’ Delle Monache); All. Colombo

PICERNO (4-2-3-1): Crespi; Pagliai (72’ Santarcangelo), De Franco, Garcia, Guerra; Dettori (88’Finizio), De Cristofaro; Setola (79’ Novella), Kouda, D’Angelo; Diop (79’Gerardi); All. Longo

AMMONITI: Setola, Allegretto (PI), Gyabuaa, Crescenzi (PE)

ESPULSI: /

ARBITRO: Di Francesco della sezione di Ostia Lido

ASSISTENTI: Maurizio Barbiero di Campobasso e Marco Pilleri di Cagliari

IV UOMO: Gianluca Renzi di Pesaro

COLOMBO: “Bisogna ritrovare la brillantezza mentale”

Le dichiarazioni di mister Colombo in conferenza stampa nel post gara di Pescara-Picerno (0-1):

“Dal punto di vista mentale non ci riconosciamo in queste prestazioni. Sta di fatto che non c’è nessuno che ti aiuta. Se non lo facciamo noi da dietro assumendoci le responsabilità. Non ti aiuta nessuno se non te stesso, dobbiamo farlo noi.

La prestazione, al di là del risultato, non era quello che ci aspettavamo. Il primo tempo l’abbiamo altamente sotto ritmo e se la squadra non riesce ad essere intensa e cattiva le problematiche nascono ovunque. Non dobbiamo nasconderci dietro al fatto che non hanno mai tirato in porta e nemmeno noi.

Se facciamo un’analisi a mente calda gli ultimi 10 minuti hai avuto una reazione anche confusionista. È chiaro che la forza dei nervi ti porta a fare questo. Siamo a metà stagione e questa squadra deve emergere nei momenti di difficoltà. In questo momento qualunque soluzione adotti non dia risultato. E’ chiaro che bisogna ritrovare la brillantezza mentale”