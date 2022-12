Efficientamento della rete idrica: nella zona sud di Pescara sarÃ  sospesa l'acqua. Ecco quali zone

A causa dei lavori di manutenzione ed efficientamento delle reti idriche, l'ACA comunica la sospensione dell'erogazione dell'acqua nella zona servita dal serbatoio Colle Breccia. L'intervento programmato sarà eseguito a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

LE ZONE INTERESSATE

San Silvestro Spiaggia avente come confine via L. Polacchi; confine Comune di Francavilla; via Primo vere; Fosso Vallelunga e tutte le vie all'interno di questo quadrilatero. Non sono da escludersi fenomeni di cali di pressione o carenza idrica nelle vie e zone limitrofe quali via Scarfoglio e vie parallele.