Il LunedÃ¬ del Delfino

Termina nel peggiore dei modi il girone di andata per il Delfino, sconfitto meritatamente a domicilio dal Picerno. L’ennesima brutta prestazione casalinga, come sta accadendo fin troppo spesso da alcune settimane. Non riesce a finalizzare il (poco a dire la verità) gioco questo Pescara, con gli attaccanti più spenti che imprecisi.

Anche il terzo posto non appare così sicuro, a questo punto, considerato che la Juve Stabia è sì a nove punti di distanza, ma con una gara in meno, da disputare stasera, nel posticipo, in quel di Cerignola. Ad ogni buon modo i biancazzurri appaiono talmente dimessi e apatici, oltre che tecnicamente e fisicamente involuti, che se si dovessero presentare ai play off in queste condizioni, a prescindere dal piazzamento finale in campionato, molto difficilmente farebbero strada.

Insomma, quando c’è da disputare ancora un intero girone, sembrerebbe che la tifoseria debba già predisporsi mentalmente ad assaporare, l’anno prossimo, il terzo campionato di serie C. Va detto che, salvo sorprese, vivremo di nuovo un derby, contro il Pineto che sta dominando in serie D. Questo è il calcio che a Pescara ormai si vive e si vivrà ancora a lungo. Una punizione divina, calcisticamente parlando, da cui non sembra possibile avere assoluzione.

Giacché siamo al giro di boa, è corretto ricordare quanto finora realizzato dal Catanzaro, dominatrice pressoché assoluta del campionato, con un passo da record assoluto per la categoria. 16 (sedici) vittorie, 3 (tre) pareggi e nessuna sconfitta, per complessivi 51 (cinquantuno) punti. 55 (cinquantacinque) le marcature, con una media, quindi, di quasi tre reti a partita, a fronte di soli 8 (otto) goal subiti.

Prima della sosta per le festività natalizie, si torna in campo venerdì pomeriggio (ore 17:30) ad Avellino, sconfitto all’andata per 1-0. Il campionato riprenderà poi l’8 gennaio, quando all’Adriatico arriverà il Latina.