Nascondeva hashish all'interno della cuccia del cane, 58enne pescarese arrestato per spaccio

La Squadra Mobile ha arrestato un pescarese di 58 anni (con numerosi precedenti penali) per spaccio.

Nella giornata di ieri è stata eseguita una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo. All'interno della cucina sono stati trovati 24 grammi di hashish racchiuso in un contenitore di forma cilindrica, oltre ad un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento e la parcellizzazione della droga.

All'interno della cuccia del cane è stato trovato uno zaino con hashish per un peso totale di kg.3,372, suddiviso in 20 cilindri del tutto simili a quello sequestrato in cucina.