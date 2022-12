Natale solidale per Progetto Noemi

Ultime ore prima dell’arrivo del Natale, giorno di speranza e convivialità, di festa e di gioia per tantissimi, soprattutto i più piccoli E giorni di solidarietà, generosità, in cui donare a chi soffre e non può festeggiare. A loro va il pensiero di Progetto Noemi, l’associazione fondata dai genitori della bambina di Guardiagrele affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA). E saranno proprio i bambini al centro delle iniziative solidali dell’associazione.

Questa mattina, ha annunciato l’associazione, «saremo nei reparti di Pediatria, Sub- Intensiva Pediatrica ed UTIE - Centro Trapianti Midollo Osseo dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara a donare le nostre barrette di cioccolato solidali ai genitori dei piccoli bimbi ricoverati» a cui «grazie al gentile pensiero di Amici Speciali, potremo donare anche dei giocattoli, per regalare qualche attimo di distrazione e spensieratezza a chi ne ha veramente bisogno».

«Un gesto sentito, utile per alleviare le sofferenze di chi assiste i piccoli ricoverati, e per cui saremo supportati dai clown dell'Associazione WillClown di Pescara che ringraziamo di cuore già da ora». «Natale è amore, condivisione, vicinanza, sensibilità, e noi vogliamo racchiudere tutto questo in un gesto spontaneo ma che, ci auguriamo, possa fare un gran bene a chi realmente ne necessità» la riflessione condivisa sui social da Progetto Noemi.

Questa mattina Progetto Noemi parteciperà anche ad un’altra iniziativa natalizia, organizzata dalla Farmacia Russo di Francavilla. «dalle 10:00 alle 13:00 i bambini abruzzesi potranno incontrare in Farmacia il vero Babbo Natale, che raccoglierà le letterine ed ascolterà i desideri dei più piccolini». Durante l’evento «sarà possibile fare un’offerta libera a scopo benefico, e l’intero ricavato verrà devoluto alla nostra Associazione» rende noto Progetto Noemi.