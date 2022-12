“Giocattolo sospeso” in ospedale dell’associazione Carrozzine Determinate

Caffè sospeso, il gesto di generosità di lasciare al bar una tazzina pagata per chi non può permettersela. È una tradizione napoletana che affonda le radici in tempi remoti, un gesto di bontà del grande cuore partenopeo. Così grande da aver superato i confini campani ed esser ormai conosciuto e diffuso in tanti altri luoghi. E al posto del caffè, simbolo di Napoli nel mondo, anche tante altre varianti. Come i giocattoli, tra i regali più diffusi in questi giorni di feste natalizie, simbolo del Natale stesso per i bambini.

“Giocattoli sospesi” in questi giorni sta donando ai bambini ricoverati l’associazione Carrozzine Determinate. « È partita da qualche giorno la distribuzione dei doni Dell’iniziativa “il giocattolo sospeso” dell’associazione Carrozzine Determinate – riporta il comunicato del sodalizio - Dopo aver consegnato ai piccoli pazienti dell’Ambulatorio Malattie Rare, arriva oggi in ospedale a Pescara con il Presidente Cav. Ferrante e il Segretario avv. Mariangela Cilli e i soci Angela Di Donato e Lucio Marzoli per portare un sorriso e un dono nei reparti di neonatologia, pediatria e oncoematologia pediatrica».

Un’iniziativa solidale a cui contributi fondamentali sono arrivati da moltissime persone e in « collaborazione con Asd SportMania di Montesilvano di Di Pietro e Chiavaroli, la grande generosità del sindacato lavoratori della comunicazione CGIL Abruzzo e Molise e del Comune di Montesilvano». Alle consegne sono stati presenti « Mariangela Di Pietro per SportMania, Guido Cupido e Rita Salzano per la CGIL ed Ernesto De Vincentiis per il Comune di Montesilvano».

«Con vero piacere abbiamo aderito all'iniziativa promossa dall'associazione Carrozzine Determinate – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale di Montesilvano Ernesto De Vincentiis -, consegnando un bancale di giocattoli ai bambini. Ringrazio l’azienda Susa Trasporti Spa che ha regalato i giochi che renderanno queste feste natalizie più spensierate per i più piccoli. Un plauso all'Associazione guidata da Claudio Ferrante che da alcuni anni porta avanti questa lodevole campagna benefica con l'intento di mettere in circolo solidarietà e amore».

«Siamo orgogliosi di poter collaborare con associazioni come quella di Claudio Ferrante, sempre al fianco dei più fragili. Un'associazione che ha a cuore i temi del sociale e dell'inclusione - ha dichiarato Guido Cupido della CGIL - Per noi della Slc e per la Cgil tutta, la solidarietà è un valore assoluto, un tratto distintivo della nostra Organizzazione Sindacale. Lottare per il lavoro, quel lavoro sempre più precario e povero, stando al fianco dei più deboli è la nostra missione».

«Un emozionante appuntamento prenatalizio per far sentire la vicinanza autentica a chi sta affrontando un periodo di difficoltà e per dare una testimonianza concreta ai tanti bambini che ogni giorno si trovano ad affrontare visite, esami e momenti di difficoltà che troveranno non solo i sorrisi dei medici ad accoglierli ma anche piccoli doni per alleggerire la loro presenza in ospedale» ha sintetizzato lo spirito dell’iniziativa solidale il Presidente di Carrozzine Determinate Claudio Ferrante.