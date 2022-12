Concerti di Capodanno: firmate le ordinanze sulla viabilità per lo spettacolo di Olivieri e Papa ed il concerto della Bertè

Siamo entrati nell'ultima settimana dell'anno, quella che ci accompagnerà verso il 2023. A Pescara si aspetterà il nuovo anno, in Piazza Salotto, con lo spettacolo “E' LA FINE DELL'ANNO” assieme ai due comici Vincenzo Olivieri e Marco Papa mentre domenica 1 gennaio, sempre nella medesima piazza, si terrà il concerto di Loredana Bertè. Per la giornata del 31 il Comune ha emanato un'ordinanza sulla viabilità nelle zone limitrofe:

Dalle ore 14:00 del 31 dicembre 2022 fino alle ore 02:00 del 1° gennaio 2023 (e comunque fino a cessate esigenze):

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto dell’evento) sul tratto di Via Carducci compreso tra l’incrocio con Via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Via Regina Elena compreso tra Piazza della Rinascita e l’incrocio con Via Mazzini, sul tratto di Viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con Via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto Via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con Via Parini, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Via Carducci e Via Gramsci.

Dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2022 fino alle ore 02:00 del 1° gennaio 2023 (e comunque fino a cessate esigenze):

l’istituzione del divieto di transito sul tratto di Via Carducci compreso tra l’incrocio con Via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Via Carducci e l’incrocio con Via Gramsci, sul tratto di Via Regina Elena compreso tra Piazza della Rinascita e l’incrocio con Via Mazzini, sul tratto di Viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con Via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto Via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con Via Parini, sul tratto di Via Mazzini compreso tra Viale Regina Margherita e Viale Regina Elena, sul tratto di Via Parini; alla Società Ambiente spa di provvedere alla rimozione dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani ed eventuale altro materiale ritenuto pericoloso ai fini dell’ordine pubblico all’interno della zona di cui sopra.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; Entro 120 giorni al presidente della Repubblica; Entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA

Per quanto riguarda domenica 1 gennaio 2023 per il concerto di Loredana Bertè ecco l'ordinanza per le zone limitrofe:

dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 1° gennaio 2023 (e comunque fino a cessate esigenze):

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata (ad eccezione dei mezzi a supporto dell’evento), sul tratto di Via Carducci compreso tra l’incrocio con Via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Via Regina Elena compreso tra Piazza della Rinascita e l’incrocio con Via Mazzini, sul tratto di Viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con Via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto Via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con Via Parini, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Via Carducci e Via Gramsci.

Dalle ore 17,00 alle ore 23,00 del 1° gennaio 2023 (e comunque fino a cessate esigenze):

L’istituzione del divieto di transito sul tratto di Via Carducci compreso tra l’incrocio con Via Parini fino all’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Via Carducci e l’incrocio con Via Gramsci, sul tratto di Via Regina Elena compreso tra Piazza della Rinascita e l’incrocio con Via Mazzini, sul tratto di Viale Regina Margherita compreso tra l’incrocio con Via Mazzini e l’intersezione con Corso Umberto I, sul tratto Via Nicola Fabrizi compreso tra Corso Umberto I e l’incrocio con Via Parini, sul tratto di Via Mazzini compreso tra Viale Regina Margherita e Viale Regina Elena, sul tratto di Via Parini; Alla Società Ambiente spa di provvedere alla rimozione dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani ed eventuale altro materiale ritenuto pericoloso ai fini dell’ordine pubblico all’interno della zona di cui sopra.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA