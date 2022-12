Capodanno: anche a Pescara firmata l'ordinanza sul divieto di scoppio di petardi

Dopo Montesilvano anche a Pescara è stata firmata l'ordinanza per il divieto di scoppio dei petardi, mortaretti e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico per Capodanno. L'ordinamento, già in vigore da ieri, resterà fino all'8 gennaio 2023.

Non si potranno utilizzare uochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS; di uso di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010. Chi violerà l'ordiannza sarà soggetto ad una sanzione amministrativa dal 25,00 ai 500,00 euro.