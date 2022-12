Marco Verratti rinnova il contratto con il Paris Saint Germain

Marco Verratti ed il Paris Saint Germain continueranno il proprio rapporto. Il centrocampista di Manoppello e della Nazionale Italiana ha rinnovato il proprio contratto con il club parigino sino al 30 giugno 2026.

Arrivato a Parigi nel 2012 dal Pescara, Verratti ha collezionato ben 398 presenze vincendo campionati e Coppe di Lega francesi con il Paris Saint Germain. In questi 10 anni ha raccolto elogi da qualsiasi calciatore o allenatore: da Zeman, che lo ebbe a Pescara nella stagione 2011-12 culminata con la promozione in Serie A, a Carlo Ancelotti passando per Messi, Mbappè, Neymar, Ibrahimovic e Pep Guaridola.

"Mi dà grande orgoglio prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain-ha dichiarato Verratti sul sito dei parigini-Sono arrivato a Parigi più di 10 anni fa, in questa città che considero la mia seconda casa. Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi. Da quando ho iniziato e ne sono molto grato. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui. Spero di vincere molti altri trofei con la maglia dei Rouge & Bleu" .