“Ennio Flaiano, straniero in patria”: il documentario della Rai sul regista pescarese

Si intitola “Ennio Flaiano, straniero in patria” il documentario della Rai sul noto regista, giornalista e sceneggiatore pescarese. Lo speciale, scritto e diretto da Fabrizio Corallo e Valeria Parisi, prodotto da 3D Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, racconta il percorso umano e professionale di Flaiano celebrando lo sguardo anticipatore di un intellettuale raro per indipendenza ideologica, talento, eclettismo.

All'interno del documentario sono presenti estratti di interviste radiofoniche del regista pescarese, accompagnate con citazioni lette dall'attore Neri Marcorè insieme alle testimonianze di chi lo ha conosciuto e ammirato: dalle video-interviste di repertorio a Federico Fellini, Vittorio Gassmann, Suso Cecchi D'Amico, Ugo Gregoretti, a quelle realizzate oggi al critico Goffredo Fofi, ad Alessandro Gassmann, che lo ha conosciuto attraverso i racconti del padre, al critico teatrale Masolino D'Amico.

CLICCA QUI PER VEDERE IL DOCUMENTARIO