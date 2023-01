Il Pianella riparte con un pareggio e il nuovo allenatore

E’ iniziato il nuovo corso del Pianella Calcio a guida Daniele Fanì, il neo tecnico scelto dalla società pescarese che ha sostituto Roberto Contini.

Un nuovo inizio per provare la scalata alla permanenza in Promozione che è iniziato con una sconfitta in trasferta per 3-2 nella ripetizione della gara (non omologata per un errore tecnico dell’arbitro) contro il Morro d’Oro e proseguita con un pareggio per 1-1 nel match casalingo contro il Piano della Lente; pareggio conquistato grazie alla rete di Pretara.

“Viviamo un momento di difficoltà – le parole di mister Fanì – e di conseguenza una squadra sfiduciata e un po’ sulle gambe, stiamo lavorando proprio per recuperare i ragazzi sotto l’aspetto motivazionale. La gara? Molto combattuta, con la squadra che risposto bene e con i ragazzi che hanno voglia ripartire e lo hanno dimostrato recuperando una gara iniziata male ma che forse, alla fine, avremmo meritato di vincere nonostante abbiamo chiuso in 10 il match. Contro il Morro d’Oro? Altra partita difficile – conclude il mister -anche perché è un periodo in cui ogni palla che l’avversario calcio in porta è gol; il calcio è così ci saranno momenti diversi”.

Sabato 21 gennaio alle 14,30 altra gara importante per dimostrare i passi avanti della squadra: si va sul campo del New Club Villa Mattoni.

“Conosco bene la squadra, l’ho allenata negli ultimi tre anni; squadra forte, esperta con giocatori validi. Sarà una partita importante” dice Daniele Fanì.