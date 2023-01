Il mercato delle criptovalute: una panoramica completa

Nel 2022 appena passato abbiamo assistito a grandi scosse all’interno del mercato delle criptovalute, eppure non vi è mai stato il sentore da parte degli esperti che questa economia decentralizzata potesse avere un arresto.

Secondo i dati più recenti la finanza decentralizzata (e con essa le criptovalute) continua ad avere un potenziale di crescita capace di integrarsi pienamente al settore finanziario tradizionale. Il tutto nonostante gli avvenimenti recenti. È proprio per questo che è importante avere una panoramica dei mercati crypto oggi e di come si evolveranno nel futuro.

Un anno difficile per gli asset digitali

Quest’anno la capacità della DeFi di resistere agli scossoni e la sua attrattiva per i mercati data dalla decentralizzazione e dalla scalabilità, sono state messe in difficoltà da alcuni eventi negativi. Parliamo dei problemi salienti riscontrati all’interno di quest’ultimo periodo.

Ecco una serie di eventi che possiamo racchiudere tra quelli più significativi per dare un’idea.

Il fallimento di FTX

Come un fulmine a ciel sereno uno dei maggiori exchange di criptovalute mondiali ha dichiarato bancarotta. Operazioni fraudolente sono state ravvisate nel comportamento dei vertici e Sam Bankman-Fried il fondatore dell’exchange è stato arrestato alle Bahamas.

Il fallimento di FTX ha portato un pessimismo generale nei mercati e anche un’attenzione maggiore al bisogno di regolamentazione.

Yuga Labs e diverse celebrity davanti a un tribunale

Madonna, Jimmy Fallon, Justin Bieber e Paris Hilton sono stati accusati, insieme ai fondatori di BoredApes Yacht Club, di aver gonfiato il prezzo degli NFT in modo fraudolento.

L’indagine non è ancora conclusa e c’è già chi afferma che sia stata solo una manovra opportunistica da parte di chi conduce le indagini e chi, invece, si schiera per un più fermo controllo.

Il collasso dell’ecosistema Terra (Luna)

In molti avevano puntato sull’ecosistema in questione, quando è avvenuta l’implosione ha avuto ripercussioni su tutti i mercati e questo ha portato a due eventi:

Il fondatore di Terra (Luna) è ricercato dall’Interpol e dalla polizia coreana dopo aver fatto perdere le sue tracce;

È stata avviata un’indagine contro Alameda Research che potrebbe aver causato, in modo fraudolento, il crollo di Terra (Luna) per danneggiare il proprio competitor principale ovvero Three Arrow Capital.

I segnali positivi delle criptovalute durante l’anno

Ma ci sono anche dei segnali positivi da segnalare e che sono emersi durante il 2022. Questi ci dimostrano come il mercato delle criptovalute sia ancora in gioco e un settore da tenere d’occhio.

In prima battuta si possono vedere le ingenti acquisizioni di crypto fatte da moltissime aziende come Goldman Sachs che fanno degli investimenti il loro pane quotidiano; tra gli altri fattori vi sono state le innovazioni di Ethereum che non solo ha retto discretamente il crollo del mercato ma ha portato avanti anche diverse trasformazioni interessanti con il suo Merge.

Inoltre, la collaborazione tra criptovalute e sport si è intensificata ancora di più e ad oggi il mercato internazionale di criptovalute ed NFT è ancor di più strettamente legato a quello del calcio che si classifica, insieme alla NBA, come uno dei più attenti all’evoluzione portata avanti dalle monete digitali.

Infine, si è stretta sempre di più la collaborazione tra il mercato DeFi e le regolamentazioni internazionali: in questo modo si mira a mantenere decentralizzato il sistema ma a fornire maggiori sicurezze agli investitori.

Sembra proprio che la regolamentazione maggiore da parte dell’Europa con il MiCA (Markets in Crypto Assets) e degli Stati Uniti sarà il tema di fondo e portante del nuovo anno.