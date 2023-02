In Via del Santuario torna il doppio senso di marcia

Un "anello" salva la circolazione lungo via del Santuario. Da lunedì 6 febbraio e fino alla chiusura del cantiere di ADistribuzione, prevista per il 20 febbraio, con un aggiustamento alla viabilità, il senso unico sarà ridotto a un brevissimo tratto, con uno scorrimento sulla strada parallela.

"Non si tratta di un nostro cantiere - torna a chiarire l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia - ma abbiamo cercato di rendere questa seconda fase di lavori più facile da affrontare per i cittadini, che siano residenti o titolari di attività commerciale. Via del Santuario è una delle strade di collegamento più importanti della città e, per questa ragione, va tenuta in particolare considerazione".

La viabilità dunque è stata così programmata: viene ripristinato il doppio senso di marcia su via del Santuario con la sola eccezione del tratto di circa 130 metri compreso tra via Centorame e via Maestri del Lavoro nel quale, il senso unico sarà nella direzione monti-mare.

In parallelo, lungo via Maestri del Lavoro, alle spalle dei fabbricati prospicienti l'area a parcheggio, il senso unico nella direzione mare-monti, al fine di garantire una migliore fluidità della circolazione.

Un ulteriore senso unico a salire è stato disposto nel primo tratto di via Maestri del Lavoro, fino all'intersezione con il tratto di strada alle spalle dei fabbricati. Parallelamente senso unico a scendere nel tratto di via Centorame compreso tra via Maestri del Lavoro e via del Santuario, in modo da comporre un anello di scorrimento. Per garantire maggiore sicurezza inoltre viene interdetto il transito pedonale sul marciapiede di via del Santuario compreso tra via Arapietra / strada Colle di Mezzo e via Maestri del Lavoro d'Italia sul lato interessato dal cantiere. Divieto di sosta sullo stesso tratto di strada e lungo le vie che compongono l'anello di scorrimento. Tutte le indicazioni saranno segnalate sul posto.