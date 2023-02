La mancanza di acqua su tutta Pescara, a causa della rottura della tubatura di San Giovanni Teatino, finisce al TG5. Il servizio, andato in onda oggi nell'edizione delle 13:00 del telegiornale di Mediaset, ha illustrato le problematiche che sta vivendo la città adriatica.

"La pressione dell'acqua tornerà in giornata-ha dichiarato il Sindaco Carlo Masci al TG5-Per tutta la giornata Pescara avrà un problema di acqua, oramai sta diventando un problema reale per tutte le città italiane.