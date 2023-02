Dolore e tristezza per la tragica scomparsa di Andrea Silvestrone e dei suoi due figli

L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia di Andrea Silvestrone per la tremenda tragedia accaduta sulla A14 a Grottammare, in cui hanno perso la vita il campione paralimpico di tennis in carrozzina e avvocato di Montesilvano e due dei tre figli, mentre il terzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha espresso il suo cordoglio: “La tragedia che ha colpito la nostra città e quanti conoscevano Andrea Silvestrone e la sua famiglia ci getta nello sconforto totale. Andrea è sempre stato un esempio per tutti di grande forza e determinazione, una persona generosa che amava la vita con tutto se stesso. Non ci sono parole per descrivere il dolore e la profonda tristezza che mi attanagliano in queste ore. Mi stringo a Barbara e alla famiglia e prego per Diego, che in questo momento sta lottando in ospedale”.