Pianella, sconfitta pesante ma testa alla prossima gara

Periodo negativo che sembra non finire mai per il Pianella nel campionato di Promozione Girone B, il 4-1 subìto a Penne ne è la conferma anche se questa volta i ragazzi di mister Fanì hanno tenuto campo.

“Risultato bugiardo, sembrerà strano ma abbiamo fatto una buona partita – dice l’allenatore del Pianella Calcio – purtroppo il campo e il risultato dicono un’altra cosa. Episodi che ci hanno condannato, alcuni errori arbitrale, c’è poco da commentare; adesso l’unica cosa da fare è vincere sabato contro l’Elicese, una sfida diretta per la salvezza che non dobbiamo perdere. Anche i risultati delle altre squadre – continua Fanì – ci rema contro come la vittoria del Morro d’Oro sul Mutignano. Diciamo che è un momento molto delicato e difficile ma ai ragazzi non possono rimproverare nulla, certo si fanno degli errori figli anche della situazione che stiamo vivendo e del peso che sentono sulle spalle”.

Dunque obiettivo vittoria sabato 11 febbraio in casa contro l’Elicese alle ore 15.