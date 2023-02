Bullismo e comportamenti violenti tra giovani, l'importanza della prevenzione

La Polizia di Stato e l'Associazione Premio Nazionale Paolo Borsellino insieme, al Teatro Circus di Pescara, per parlare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di bullismo e comportamenti violenti tra giovani.

Un modo per fare prevenzione portando l'attenzione dei ragazzi su un fenomeno preoccupante che genera grande disagio e conseguenze psicologiche nelle giovani vittime.

Dopo i saluti istituzionali, il Questore Luigi Liguori, rivolgendosi agli studenti, ha illustrato l'importante compito svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato per evitare che accadano fatti illeciti. Il Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, Gennaro Capasso, ha spiegato quali sono gli strumenti normativi utilizzabili per combattere il bullismo, che hanno sui minori una funzione educativa rispetto alle condotte vessatorie poste in essere nei confronti di altri minori poiché servono a fare acquisire consapevolezza sulle conseguenze del proprio agire.

Foto: Questura di Pescara