Terminati a Pescara i campionati italiani indoor di Pattinaggio

Sono andate in pista le categorie Ragazzi e Allievi, mentre dal 24 al 26 toccherà a Senior e Junior contendersi i titoli italiani.

Grandi i numeri per il massimo evento indoor della stagione, organizzato dalla Asd Pattinaggio Pescara, in collaborazione con FISR, Comitato Regionale FISR Abruzzo e con il contributo del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo.

Sono stati assegnati 28 titoli tricolore, mentre i numeri complessivi parlano di circa 800 atleti provenienti da tutta Italia e oltre 70 società partecipanti.

A livello di classifica di società, la Mens Sana di Siena è risultata la migliore di questa entusiasmante edizione pescarese.

Presente anche il commissario tecnico azzurro Massimiliano Presti:

"Alcuni qui a Pescara hanno affrontato la prima esperienza di questo livello dopo il passaggio di categoria e le gare sono state un test importante non solo per loro. Ho avuto da questo campionato indicazioni utili per impostare il lavoro futuro della nostra nazionale. Crediamo molto nel settore giovanile e vogliamo ripartire da loro per tornare a primeggiare anche nelle gare di fondo, così come fatto negli ultimi anni nella velocità".