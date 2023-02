Pescara, un defibrillatore in memoria di Paolo De Simone. Il fratello Manuel lancia raccolta fondi online

"Con le prime piccole donazioni ricevute, un contributo della mia famiglia e questa raccolta, potremmo donare un defibrillatore alla città di Pescara da collocare in un punto ad alta frequentazione di persone".

Così sulla piattaforma GoFundMe Manuel, fratello di Paolo De Simone, improvvisamente scomparso per un malore: "Anche Paolo - scrive - mi avrebbe detto che 'li sold s'ha dann usà pe le cos serie' e vorrei che rimanesse per gli altri qualcosa in suo ricordo".

"Più una città è cardioprotetta, più si avrà possibilità di scongiurare morti per arresto cardiaco. Ho già preso accordi con il Comune - aggiunge - che ha ben accettato di poter ricevere la donazione e, una volta acquistato, decideremo insieme dove collocarlo. Al defibrillatore - prosegue - vanno aggiunti i costi per la cassetta dove contenerlo".

La raccolta ha ricevuto decine di donazioni e ha già superato la metà dell'obiettivo prefissato di 1.500 euro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL LINK