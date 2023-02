Ora è ufficiale: Zdenek Zeman è il nuovo allenatore del Pescara. Il boemo è arrivato questa mattina in città per recarsi, insieme al Direttore Sportivo Daniele Delli Carri, presso gli uffici del Presidente Sebastiani per la firma del contratto.

L'allenatore di Praga ha firmato un contratto sino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Questo pomeriggio Zeman dirigerà il primo allenamento presso il Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo per preparare il match contro la Juve Stabia (sabato 4 marzo ore 14:30 all'Adriatico) e sarà presentato alla stampa oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso l'Hotel Ekk di Montesilvano. Ecco il comunicato:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdeněk Zeman. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro. Ore 15: Primo allenamento al Delfino Training Center"

Ufficiali anche le dimissioni di Alberto Colombo, ratificate nella giornata di ieri e ufficializzate questa mattina sul sito della società biancazzurra. Questo il comunicato: