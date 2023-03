Montesilvano: sopralluogo nelle mense scolastiche delle scuole dell'infanzia di Via Lazio e Valle D'Aosta

Proseguono i sopralluoghi alle mense scolastiche dell'assessore alla Pubblica istruzione, Paolo Cilli e dell'addetta comunale al servizio di igiene e manipolazione degli alimenti, Lucia Nenni. In questi giorni, dopo il sopralluogo nelle strutture della Colonnetta e alla Fanny Di Blasio si sono recati nelle scuole dell'infanzia di via Lazio e via di Valle d'Aosta, per verificare le modalità del servizio portato avanti dalla ditta Serenissima.

I pasti sono stati serviti in sette sezioni, tre nella prima scuola e quattro nella seconda per un totale di circa 150 pasti tra bambini e docenti. In particolare, su indicazione dell'assessore Cilli, la responsabile comunale Lucia Nenni, ha convalidato le operazioni di porzionamento e di somministrazione dei pasti speciali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e per l'osservanza delle idonee grammature dei cibi serviti, delle temperature e dell'integrità dei cibi speciali relativi alle celiachie, alle intolleranze e ai motivi etici e religiosi.